Авсарагова ответила на вопрос о возможном поединке с Лоредой

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мыслями о возможном противостоянии с другой небитой представительницей промоушена, популярной в Сети эффектными фото и видео Валери Лоредой.
«Я в одном из интервью спросила у журналиста, почему меня всё время хотят болельщики с ней свести? Но впоследствии задумалась: а почему бы и нет? Считаю, что этот бой можно хорошо раскрутить. Насколько я понимаю, очень многим интересен этот поединок.
Я её лично не знаю, но в моём окружении есть люди, которые с ней знакомы. О ней отзываются очень хорошо, говорят, что она очень хороший человек. И как боец Лореда старается, тренируется, работает над собой. Поэтому ничего личного, мы можем провести этот бой», — приводит слова Авсараговой «Лайф».
Напомним, недавно Диана успешно дебютировала в Bellator, нокаутировав Тару Графф уже на первой минуте первого раунда.
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