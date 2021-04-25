Деррик Льюис — о травме Уайдмана: больше никогда не буду бить ногой

Американский тяжеловес Деррик Льюис прокомментировал неожиданную развязку поединка турнира UFC 261, в котором экс-чемпион лиги в среднем весе Крис Уайдман досрочно проиграл из-за перелома ноги.

«Больше никогда не буду бить ногой», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Крис Уайдман выступил на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Боец встретился с Юрайей Холлом. На старте встречи Крис пробил лоу-кик и сломал ногу о ногу соперника. Уайдман покинул октагон на носилках.



Крис проводил первый поединок после победы над Омари Ахмедовым. В результате травмы ему зачли поражение техническим нокаутом. Холл же стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось завоевать победу, не выбросив ни единого удара.