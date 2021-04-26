Гэтжи — Макгрегору: Усман тебя убьёт

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на сообщение экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который выразил заинтересованность в схватке с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Американец высмеял эту идею.

«Давай, сделай это. Сплошное гавканье. Усман тебя убьёт или как минимум нокаутирует», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Камару Усман на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США) нокаутировал Хорхе Масвидаля. Эта победа стала для американца нигерийского происхождения четырнадцатой кряду. Таким образом, Усман вышел на второе место в истории лиги по количеству добытых побед подряд.