Крис Вайдман перенёс операцию после перелома ноги на турнире UFC

Американский боец Крис Вайдман перенёс операцию после перелома ноги в бою с соотечественником Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США). Об этом сообщила Мариви Вайдман, жена Криса Вайдмана.

«Это было ужасно. В жизни случаются странности, и планы рушатся. Это был долгий день, но я так счастлива наконец увидеть этого человека после операции. Всё прошло хорошо, спасибо Господи! Большое спасибо медицинскому персоналу, семье UFC», — написала Вайдман в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Марими Вайдман.

Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоу-кик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.