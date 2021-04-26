Крис Вайдман перенёс операцию после перелома ноги на турнире UFC
Американский боец Крис Вайдман перенёс операцию после перелома ноги в бою с соотечественником Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США). Об этом сообщила Мариви Вайдман, жена Криса Вайдмана.
«Это было ужасно. В жизни случаются странности, и планы рушатся. Это был долгий день, но я так счастлива наконец увидеть этого человека после операции. Всё прошло хорошо, спасибо Господи! Большое спасибо медицинскому персоналу, семье UFC», — написала Вайдман в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Марими Вайдман.
Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоу-кик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.
Крис Вайдман сломал ногу о соперника на 17-й секунде боя
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