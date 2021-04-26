Холл – о бое с Уайдманом: такой исход поединка – это отстой. Я должен дать ему реванш

36-летний ямайский боец UFC Юрайя Холл прокомментировал результат боя на UFC 261 с Крисом Уайдманом, который завершился на 16-й секунде из-за перелома ноги у оппонента.

«Такой исход боя – это отстой для обеих сторон и подготовки, которая предшествовала этому поединку. Единственное, что я могу сделать – это пожелать всего наилучшего Крису. Я его уважаю. Знаю, что мы оба находились в одинаковом состоянии, хотя СМИ и пытались раздуть некий конфликт, но я всегда чувствовал, что мы оба уважаем друг друга, каждый внёс свой вклад в формирование нашего общего пути.

Как я уже сказал ранее, я желаю ему скорейшего выздоровления. Я должен дать ему реванш. В этом нет ничего плохого, это просто уважение. Надеюсь, что с Уайдманом всё в порядке. Всё это очень прискорбно, и я просто желаю ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Холла MMA Junkie.

Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Уайдман пробил лоу-кик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.