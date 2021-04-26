Макгрегор и Усман устроили перепалку в «Твиттере»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман обменялись резкими репликами в «Твиттере».
«Ты сидел в рингсайде, когда у меня был последний бой в полусреднем весе, и мне потребовалось на это 40 секунд (Макгрегор имеет в виду бой с Дональдом Серроне. — Прим. «Чемпионата»). Лучше скажи, почему ты перенёс назначенный бой с Бёрнсом? В чём была причина, которую так и не назвали? Зачем было переносить уже анонсированный бой?
Пусть все эти «химики» (допингисты. — Прим. «Чемпионата») идут ко всем чертям, мне плевать. Я просто называю вещи своими именами. Отправьте меня туда — и я заберу третий пояс», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
«Я одним касанием вынесу тебя в полусреднем весе, а ты не в состоянии никого вынести даже в лёгкой весовой категории. Я «финиширую» людей, а тебя самого «финишируют».
Я предлагал тебе бой, и ты пропал. Так что будь скромнее, молодой человек», — ответил Усман в своём «твиттере».
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