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Гвоздик назвал двух лучших боксёров в полутяжёлом весе

Гвоздик назвал двух лучших боксёров в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал, кто, по его мнению, в настоящий момент входит в двойку лучших боксёров в дивизионе. В свой топ-2 Руис включил действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF россиянина Артура Бетербиева и его соотечественника, обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола.

«Это либо Бетербиев, либо Дмитрий Бивол. Мне бы очень хотелось увидеть бой между ними, потому что самый сильный боксёр полутяжёлого дивизиона — один из них.

Так как у Артура сейчас два пояса, то можно сказать, что он лидер, но в потенциальном поединке с Биволом я бы его явным фаворитом не назвал», — цитирует Гвоздика Allboxing.

В октябре 2019 года Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде.

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