Ковингтон: я опрокину Усмана в партер и вырублю его

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон заявил, что одержит победу над обладателем соответствующего пояса Камару Усманом, после того как тот победил Хорхе Масвидаля в матче-реванше.
«Усман не сможет затянуть меня в борьбу. Я сам опрокину его в партер и вырублю!
У меня теперь новые тренеры, новая команда — я становлюсь только лучше. В следующий раз я смогу повысить темп и буду держать руки выше», — приводит слова Ковингтона издание MMAJunkie.
Ожидается, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Камару Усмана. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2019 года, Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде. В минувшие выходные американец нигерийского происхождения нокаутировал Масвидаля во втором раунде.
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