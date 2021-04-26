«Есть причина, она не разглашается». Минаков об исключении Магомедшарипова из рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал то, что Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC полулёгкой весовой категории, исключили из рейтинга бойцов промоушена.
«Сомневаюсь, что в ситуации с Забитом и его долгим простоем вопрос стоит в менеджере. Также знаю, что он очень ответственно относится ко всем своим поединкам. Не думаю, что Забит будет отказываться от боёв, которые ему предлагают. Видимо, есть причина, которая не разглашается на публику», — рассказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
30-летний Забит Магомедшарипов не появлялся в октагоне с ноября 2019 года, после того как единогласным решением судей победил американца Келвина Каттара на турнире в Москве. Всего на счету российского спортсмена 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение
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