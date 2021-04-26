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Уиттакер объяснил, почему отказался от боя с Адесаньей

Уиттакер объяснил, почему отказался от боя с Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0

Австралийский боец MMA Роберт Уиттакер рассказал, почему отклонил предложение сразиться в июне за пояс UFC в среднем весе с Исраэлем Адесаньей. По словам Уиттакера, ему предложили это сразу после его победы над Келвином Гастелумом ранее в апреле.

«Мне предложили бой (с Адесаньей. — Прим. «Чемпионата») примерно через час после поединка с Гастелумом. Я просто физически не мог встретиться с ним в установленную дату. Мало того, что у меня есть травмы после последнего боя, так я ещё должен лететь домой в Австралию, а затем сидеть две недели на карантине. Подготовку можно было начать, лишь убедившись, что моё тело готов к нагрузкам. Учитывая, что бой в июне, это было невозможно», — рассказал Уиттакер в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Адесаньи станет Марвин Веттори.

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