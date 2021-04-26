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Чимаев попал в ДТП на «Мерседесе», подаренном Кадыровым. Видео

Чимаев попал в ДТП на «Мерседесе», подаренном Кадыровым. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

В YouTube опубликовали видео, где показаны последствия аварии, в которую попал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях. Спортсмен попал в ДТП на «Мерседесе», который ему подарил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Инцидент случился в Грозном.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Чечня представляет».

Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.

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