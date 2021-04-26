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«Финишёры». Превью титульного боя Оливейра — Чендлер на UFC 262

«Финишёры». Превью титульного боя Оливейра — Чендлер на UFC 262
Бокс/ММА / UFC 0
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Опубликовано превью титульного боя за чемпионский пояс UFC в лёгком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой под названием «Финишёры». Поединок состоится на турнире UFC 262 в ночь с 15 на 16 мая мск.

На счету Чендлера 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах. У Оливейры 30 побед и восемь поражений в MMA. Пояс UFC в лёгком весе стал вакантным после того, как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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