Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга UFC
По информации многих источников, российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга UFC. Официальное обновление рейтингов ожидается завтра, 27 апреля.
Сам Магомедшарипов отреагировал на известие на своей странице в «Инстаграме»: «Как вам утренние новости?»
Посмотреть фотографию можно на странице Забита Магомедшарипова в «Инстаграме».
Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
UFC сливает Забита? Нет, он и сам отлично справляется с этой задачей
Похоже, Магомедшарипов хочет всего и сразу. Так не бывает.
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