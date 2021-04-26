По информации многих источников, российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга UFC. Официальное обновление рейтингов ожидается завтра, 27 апреля.

Сам Магомедшарипов отреагировал на известие на своей странице в «Инстаграме»: «Как вам утренние новости?»

Посмотреть фотографию можно на странице Забита Магомедшарипова в «Инстаграме».

Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.