Василевский: Андраде не раскручен медийно, как наши бойцы, но он куда опаснее и сильнее их

Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Вискарди Андраде. Бой станет главным событием на турнире RCC 9.
«Вискарди Андраде очень жесткий и тяжёлый соперник. Посмотрите его бой со Шлеменко, чтобы понять его уровень. Он нокаутировал Мартынова, дрался в UFC. Он очень серьёзный оппонент. Да, он не так известен в России и не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опаснее и сильнее их. Моя главная задача — выйти и забрать победу. План простой — выходить и драться», — приводит слова Вячеслава пресс-служба RCC.
Василевский известен по выступлениям в лиге М-1, где он дошёл до титула чемпиона, по выходу в полуфинал Гран-при Bellator и карьере в ACB и ACA. В активе российского бойца два боя с Александром Шлеменко и поединки с Магомедом Исмаиловым и Альбертом Дураевым.
Напомним, RCC 9 пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.
- 26 апреля 2021
-
20:12
-
20:00
-
19:40
-
19:11
-
18:20
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:27
-
06:13
-
01:28
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 25 апреля 2021
-
23:28
-
22:41
-
21:47
-
20:40
-
19:36
-
19:19
-
19:06
-
18:17
-
18:06
-
17:12
-
15:52
-
14:24
-
13:18
-
12:09