Василевский: Андраде не раскручен медийно, как наши бойцы, но он куда опаснее и сильнее их

Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Вискарди Андраде. Бой станет главным событием на турнире RCC 9.

«Вискарди Андраде очень жесткий и тяжёлый соперник. Посмотрите его бой со Шлеменко, чтобы понять его уровень. Он нокаутировал Мартынова, дрался в UFC. Он очень серьёзный оппонент. Да, он не так известен в России и не раскручен медийно, как наши бойцы, но он гораздо опаснее и сильнее их. Моя главная задача — выйти и забрать победу. План простой — выходить и драться», — приводит слова Вячеслава пресс-служба RCC.

Василевский известен по выступлениям в лиге М-1, где он дошёл до титула чемпиона, по выходу в полуфинал Гран-при Bellator и карьере в ACB и ACA. В активе российского бойца два боя с Александром Шлеменко и поединки с Магомедом Исмаиловым и Альбертом Дураевым.

Напомним, RCC 9 пройдёт 3 мая в Екатеринбурге.