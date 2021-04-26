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Холл, о которого Вайдман сломал ногу: надеюсь, Крис в порядке. Я должен ему бой

Холл, о которого Вайдман сломал ногу: надеюсь, Крис в порядке. Я должен ему бой
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Американский боец Юрайя Холл, о которого Крис Вайдман сломал ногу в поединке на UFC 261 в Джексонвилле (США), прокомментировал произошедшее.

«Я услышал щелчок. Думал, что это был шлепок, но не почувствовал его на своей голени, так что это, должно быть, была его кость. И когда он упал, был второй щелчок. Это было странно. Честно говоря, я просто вспомнил Андерсона Сильву.

Единственное, что я могу сделать, это пожелать ему добра. Я уважаю его. Чувствовал, что СМИ пытаются сделать что-нибудь эдакое, но мы оба уважаем друг друга. Мы оба сыграли роль в карьере друг друга, что привело нас туда, где мы сейчас находимся. Как я уже сказал, желаю ему успешного выздоровления, и я должен ему бой. В этом нет ничего плохого, это просто уважение. Надеюсь, он в порядке. Это всё очень печально, и я просто желаю ему и его семье добра», — приводит слова Холла MMA Junkie.

Крис Вайдман сломал ногу о соперника на 17-й секунде боя
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