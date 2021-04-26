Джейк Пол обвинил Дану Уайта в том, что бойцам UFC мало платят

Известный видеоблогер Джейк Пол обвинил президента UFC Дану Уайта в том, что в лиге бойцы зарабатывают слишком мало.

«Дана, ты говорил, что поставишь $ 1 млн на то, что я проиграю. Попросил Аскрена тренироваться с Фредди Роучем, дал ему полный доступ к UFCPI, а я всё равно надрал его задницу. Похоже, ты настоящий придурок...



В своём третьем бою я заработал больше, чем любой боец за всю историю UFC. Может, пришло время заплатить им справедливую цену? Неудивительно, что все они хотят заняться боксом.



Ты говоришь, что устраиваешь бои, которые хотят видеть фанаты. Так поторопись и устрой поединок Джонса с Нганну. Заплати им справедливо… $ 10 млн в кошелёк обоим, плюс PPV. Почему бойцам UFC так недоплачивают по сравнению с боксёрами? Почему в своём третьем бою я сделал больше, чем все бойцы UFC (кроме Хабиба и Конора) за всю историю? Я знаю почему...» – написал Пол на своей странице в «Твиттере».