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Кормье: Джейк Пол может подраться со мной по правилам MMA. Я разорву его лицо на куски

Кормье: Джейк Пол может подраться со мной по правилам MMA. Я разорву его лицо на куски
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, при каком условии готов провести бой с известным видеоблогером Джейком Полом.

«Зачем мне идти и боксировать с Джейком Полом? То, кто я есть, не вынуждает меня гоняться за чем-либо. Я заработал свои деньги, как чемпион в тяжёлом весе, и мне не нужно гоняться за зарплатой.

Но если он очень хочет подраться со мной, пусть проведёт со мной бой по правилам смешанных единоборств. Я не хочу драться с ограниченным набором правил.

Но ему будет совсем не весело. Говорю прямо сейчас, в 42 года — у меня больная спина и всё такое — для него это будет пыткой. Я собираюсь причинить ему боль. Я разорву его лицо на куски», — приводит слова Кормье TMZ.

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