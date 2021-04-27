Кормье: Джейк Пол может подраться со мной по правилам MMA. Я разорву его лицо на куски
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, при каком условии готов провести бой с известным видеоблогером Джейком Полом.
«Зачем мне идти и боксировать с Джейком Полом? То, кто я есть, не вынуждает меня гоняться за чем-либо. Я заработал свои деньги, как чемпион в тяжёлом весе, и мне не нужно гоняться за зарплатой.
Но если он очень хочет подраться со мной, пусть проведёт со мной бой по правилам смешанных единоборств. Я не хочу драться с ограниченным набором правил.
Но ему будет совсем не весело. Говорю прямо сейчас, в 42 года — у меня больная спина и всё такое — для него это будет пыткой. Я собираюсь причинить ему боль. Я разорву его лицо на куски», — приводит слова Кормье TMZ.
Джейк Пол вызвал на бой «жирного» Кормье. Тот отреагировал
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