Вице-президент UFC: мы надеемся, что Пётр Ян вернёт себе пояс

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский выразил надежду, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вернёт себе пояс, потерянный в поединке с Алджэмейном Стерлингом.
«Очень надеемся, что Пётр в скором времени сможет снова подраться за пояс и вернуть его себе. Если это произойдёт в ближайшее время, это будет очень большим событием для нас. Ведь в случае победы он будет дважды чемпионом UFC. Надеюсь, что такой бой состоится», — цитирует Громковского ТАСС.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.
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