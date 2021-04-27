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Джойс — Усику: ты каждый день проверяешь свой вес. Но это тебе не поможет

Джойс — Усику: ты каждый день проверяешь свой вес. Но это тебе не поможет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Джо Джойс, выступающий в тяжёлой весовой категории, обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе украинцу Александру Усику. Ожидается, что Джойс и Усик оспорят титул временного чемпиона мира по версии WBO.

«У-у-усик! Я слежу за тобой, Усик. Вижу, как ты каждый день проверяешь свой вес, смотришь, стал ли тяжелее. Но это тебе не поможет, дружок», — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

Предполагается, что Усик выйдет на поединок с Джойсом, если не будет препятствовать организации объединительного боя с участием чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.

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