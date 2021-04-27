Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгком весе, предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору сразиться в полусреднем дивизионе.
«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», — написал Порье в своём «твиттере».
«Нет», — ответил Макгрегор в своём «твиттере».
Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который будет проведён в лёгком весе, состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
Ранее Макгрегор поделился ожиданиями от боя с Порье.
Макгрегор — о третьем бое с Порье: лёгкая работа
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
10:01
-
09:33
-
09:04
-
08:14
-
00:57
- 26 апреля 2021
-
22:58
-
21:43
-
20:12
-
20:00
-
19:40
-
19:11
-
18:20
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:27
-
06:13
-
01:28
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 25 апреля 2021
-
23:28
-
22:41
-
21:47
-
20:40
-
19:36
-
19:19
-
19:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам