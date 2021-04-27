Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгком весе, предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору сразиться в полусреднем дивизионе.

«Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории», — написал Порье в своём «твиттере».

«Нет», — ответил Макгрегор в своём «твиттере».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который будет проведён в лёгком весе, состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Макгрегор поделился ожиданиями от боя с Порье.