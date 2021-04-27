Менеджер Бивола: бой с Ричардсом может считаться промежуточным

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, поделился ожиданиями от поединка подопечного с Крейгом Ричардсом. Поединок Бивол — Ричардс состоится 1 мая.

«Бой с Ричардсом в какой-то степени может считаться промежуточным, но в то же время каждый поединок очень важен и опасен, а тут будет встреча с британцем в Англии. И тут есть определённые ответственность и риски, и мы это всё учитываем.

Переговоров с Бетербиевым и Смитом до этого боя не было, ведь и Бетербиев ждал своего поединка в России, а Смит встречался с Максимом Власовым. И тогда не о чем было говорить, потому что у них были запланированы бои, которые долгое время не могли произойти», — приводит слова Корнилова «Р-Спорт».