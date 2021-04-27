Менеджер Бивола: бой с Ричардсом может считаться промежуточным
Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, поделился ожиданиями от поединка подопечного с Крейгом Ричардсом. Поединок Бивол — Ричардс состоится 1 мая.
«Бой с Ричардсом в какой-то степени может считаться промежуточным, но в то же время каждый поединок очень важен и опасен, а тут будет встреча с британцем в Англии. И тут есть определённые ответственность и риски, и мы это всё учитываем.
Переговоров с Бетербиевым и Смитом до этого боя не было, ведь и Бетербиев ждал своего поединка в России, а Смит встречался с Максимом Власовым. И тогда не о чем было говорить, потому что у них были запланированы бои, которые долгое время не могли произойти», — приводит слова Корнилова «Р-Спорт».
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
13:01
-
12:26
-
12:00
-
11:44
-
11:12
-
10:39
-
10:01
-
09:33
-
09:04
-
08:14
-
00:57
- 26 апреля 2021
-
22:58
-
21:43
-
20:12
-
20:00
-
19:40
-
19:11
-
18:20
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:27
-
06:13
-
01:28
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 25 апреля 2021
-
23:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам