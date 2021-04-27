Чимаев — Нику Диазу: сюрприз-сюрприз, я иду за тобой

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, обратился к американскому бойцу MMA Нику Диазу. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Диаз может стать следующим соперником Чимаева.
«Сюрприз-сюрприз, я иду за тобой», — написал Чимаев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото себя и Диаза.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.
Диаз не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его бой с Андерсоном Силвой признали несостоявшимся. Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.
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