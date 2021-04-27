В лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC появилась первая россиянка

Российская спортсменка Екатерина Макарова, выступающая в смешанных единоборствах, подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом сообщает пресс-служба Gagarin Sports Management. Когда и с кем Макарова проведёт первый бой в организации, станет известно позднее.

Макарова — первая девушка из России, подписавшая контракт с промоушеном. Екатерина провела два боя на голых кулаках в российской лиге TopDog, одержав победу и сведя один бой вничью. На её счету три победы и три поражения в смешанных единоборствах.

BKFC — американская спортивная организация, базирующаяся в Филадельфии (США). BKFC является первой с 1889 года промоутерской компанией, получившей право организовывать кулачные бои на территории США. Организация начала деятельность в 2018 году и по состоянию на апрель 2021 года провела 17 номерных турниров.