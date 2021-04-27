Вице-президент UFC: я не могу сказать, что Нурмагомедов ушёл

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, который в марте официально подтвердил, что завершил карьеру.

«Не знаю, когда Хабиба включат в Зал славы UFC. Это решение, которое принимает офис в Лас-Вегасе.

При этом Хабиб остаётся рядом, присутствует на наших турнирах. Поэтому я не могу сказать, что он ушёл», — цитирует Громковского ТАСС.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

