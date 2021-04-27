Абубакар Нурмагомедов — о Стерлинге: мой любимый актёр

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал обладателя пояса в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга своим любимым актёром.

«Мой любимый актёр», — написал Нурмагомедов в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фото Стерлинга, сделанное в бою с Петром Яном.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Абубакара Нурмагомедова.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.