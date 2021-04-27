Макгрегор показал фото с Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию со знаменитым канадским бойцом MMA Жоржем Сен-Пьером, который также становился чемпионом промоушена в двух дивизионах.

Посмотреть фотографию можно в официальном «твиттере» Конора Макгрегора.

39-летний Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. На счету канадского спортсмена 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. Что касается Макгрегора, то он в ночь с 10 на 11 июля мск сразится с американцем Дастином Порье, это будет третий поединок бойцов. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.