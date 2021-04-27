«Чеченский гангстер круче стоктонского». Чимаев объяснил, почему хочет бой с Ником Диасом

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему хотел бы встретиться с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Ником Диасом.
«Ник Диас — легенда. Его знают во всём мире, его знает мир ММА. Он хорош. Эти ребята любят играть в гангстеров. У нас получится хороший поединок. Возможно, он испугается. Я был вне октагона много месяцев, Диас пропустил много лет. Это будет хорошее возвращение. Думаю, UFC на этом неплохо заработает, пресс-конференции и всё такое. Поиграем в гангстеров.
Возможно, когда-то подерусь и с другим братом. Посмотрим, кто из нас настоящий. Чеченский гангстер круче стоктонского», — приводит слова Чимаева BJ Penn.
Ранее президент UFC Дана Уайт не стал исключать, что Ник Диас в первом поединке после возвращения в UFC встретится с Чимаевым.
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