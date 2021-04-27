Сэндхаген: если бы я завоевал титул, как Стерлинг, был бы расстроен

Топ-боец легчайшего веса Кори Сэндхаген поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг поединка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом, и последовавшими за этим событиями. Напомним, Ян, защищая титул от посягательств Стерлинга и уверенно перебивая американца, нарушил правила. В результате россиянина дисквалифицировали, а Алджэмейн получил чемпионский пояс.
«Уверен, что Пётр определённо победит Стерлинга в реванше. В первом бою Алджэмейн донёс до Яна лучшие удары, но это не помогло. Ян всё выдержал, как чемпион. Но потом он принял ужасающее решение. Конечно, Стерлинг проиграл. Если бы я завоевал пояс таким образом, вёл бы себя иначе. Был бы расстроен поражением, а не победой дисквалификацией соперника. Но, с другой стороны, легче говорить, чем делать», — приводит слова Сэндхагена BJ Penn.
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