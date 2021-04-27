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Усик под музыку из «Мортал Комбат» показал мощную работу кувалдой

Усик под музыку из «Мортал Комбат» показал мощную работу кувалдой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик показал тренировку с кувалдой. На видео украинец поочерёдно с разных рук бьёт кувалдой по тяжёлой покрышке. Особый эффект видео придаёт то, что всё происходит под музыку из «Мортал Комбат».

Соответствующее упражнение используется многими боксёрами. Подобные тренировки помогают развивать силу удара и выносливость мышц.

Видео доступно на странице Александра Усика в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, последний раз Александр бился в октябре 2020 года, тогда он единогласным решением судей справился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой. Ожидается, что следующим соперником Усика станет Джо Джойс.

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