Боец MMA Артём Тарасов рассказал, за что его арестовали в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанных единоборств Артём Тарасов рассказал, за что его арестовала полиция.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала Тарасова и другого бойца MMA Никиту Солонина. Спортсмены, а по совместительству YouTube-блогеры были задержаны на Московском вокзале.
«Человек наехал на Солонина, оказался вице-президентом банка Андрей Сорокин. Я его успокоил, сказал, что не надо пьяного трогать… В итоге тот ещё и заявление подал, где оказались его знакомые в линейном управлении полиции…
Я вообще в шоке от всего, что происходит… Потом удивляются, почему не любят власть и полицейских… Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом, и на моих глазах происходит просто какая-то показушная тема… Вообще у вас должно быть всё хорошо, если вы вице-президент банка… А вы держитесь… А мы сидим… Карту банка порезал», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
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