Джон Джонс расстался с менеджером после 11 лет сотрудничества

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс прекратил сотрудничество с компанией First Round Management и менеджером Малки Кавой.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Джонс потребовал за бой с обладателем пояса в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну $ 30 млн. Тот опроверг эти слова и менее чем через неделю уволил менеджеров, которые вели его карьеру 11 лет.

«Иногда лучше просто уйти. Рад, что представлял лучшего бойца вне зависимости от веса последние 11 лет.

Нет, это не имело никакого отношения к его переговорам по бою с Нганну. Джон руководил этими переговорами самостоятельно и, как он хотел, говорил сам за себя, так что нет, извините, фанаты, вы не можете винить в чём-то меня. Мы все согласились, что лучше начать всё сначала», — рассказал Кава в своём «инстаграме».