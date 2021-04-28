В полиции прокомментировали задержание бойцов MMA Тарасова и Солонина

Российского бойца MMA и видеоблогера Артёма Тарасова задержали в поезде из Москвы и доставили в отдел полиции на вокзале в Санкт-Петербурге из-за драки с пассажиром и оскорблений в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Тарасова задержали вместе с его другом Никитой Солониным, также бойцом MMA и видеоблогером.

«В ходе разбирательства установлены и задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 1990 и 1993 годов рождения. Выяснено, что правонарушители, следуя в поезде сообщением Москва — Санкт-Петербург, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира. Кроме того, на платформе Московского вокзала один из них нанёс удар по лицу этому пассажиру», — приводит слова представителя полиции ТАСС.

