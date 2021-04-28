PFL 2: полный кард турнира с боем Алексахина, сражающегося за $ 1 млн

В ночь с 29 на 30 апреля мск в Атлантик-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 2. В главном событии вечера сразятся экс-чемпион Bellator Рори Макдональд и Кёртис Миллендер. Россиянин Николай Алексахин, участвующий в Гран-при PFL в полусреднем весе, победитель которого получит $ 1 млн, сразится с Садибу Саем. Предлагаем вашему вниманию видеопревью с полным кардом турнира.
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Основной кард
Полусредний вес, до 77 кг. Рори Макдональд (21-6-1) — Кёртис Миллендер (18-6);
Полусредний вес, до 77 кг. Рэй Купер III (20-7-1) — Джейсон Поне (20-12-1);
Лёгкий вес, до 70 кг. Глейсон Тибау (35-14) — Жоау Зеферину (24-9);
Полутяжёлый вес, до 93 кг. Эмилиано Сорди (22-8) — Крис Камоцци (25-14).
Предварительный кард
Полутяжёлый вес, до 93 кг. Антонио Карлос Жуниор (10-5) — Том Лоулор (10-7);
Полутяжёлый вес, до 93 кг. Винни Магальяйнш (19-12) — Джордан Янг (11-1);
Полутяжёлый вес, до 93 кг. Сезар Феррейра (13-8) — Ник Рорик (9-1);
Полусредний вес, до 77 кг. Николай Алексахин (24-5) — Садибу Сай (8-5-2);
Полутяжёлый вес, до 93 кг. Дэн Спон (18-7) — Мартин Хамлет (6-1).
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