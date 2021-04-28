Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $ 600 млн. Об этом сообщает Independent.

$ 600 млн будут поделены между Макгрегором, его менеджером Оди Аттаром и его бизнес-партнёром Кеном Остином, которые наряду с ним являются сооснователями бренда. При этом Конор останется лицом бренда, несмотря на уменьшение его доли в компании.

В ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье, это будет третий поединок бойцов. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.