Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

44-летний украинский экс-чемпион мира объявил о желании провести выставочный бой

44-летний украинский экс-чемпион мира объявил о желании провести выставочный бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко заявил, что желает провести выставочный поединок. 44-летний Сенченко не выходил на профессиональный ринг с 2015 года, в настоящее время он тренирует другого украинского боксёра Карена Чухаджяна.

«Я в неплохой форме. Однажды у Карена не было спарринг-партнёра, и я зашеё на два раунда.

Я не против провести выставочный бой, я бы отбоксировал с Амиром Ханом (с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории. — Прим. «Чемпионата»). Если бы мне предложили какой-то нормальный бой, то я бы, наверное, согласился», — рассказал украинец в интервью YouTube-каналу The Glove Show.

На счету Сенченко 37 побед (в том числе 25 нокаутом) и два поражения в профессиональном боксе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021