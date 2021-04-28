44-летний украинский экс-чемпион мира объявил о желании провести выставочный бой

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко заявил, что желает провести выставочный поединок. 44-летний Сенченко не выходил на профессиональный ринг с 2015 года, в настоящее время он тренирует другого украинского боксёра Карена Чухаджяна.

«Я в неплохой форме. Однажды у Карена не было спарринг-партнёра, и я зашеё на два раунда.

Я не против провести выставочный бой, я бы отбоксировал с Амиром Ханом (с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории. — Прим. «Чемпионата»). Если бы мне предложили какой-то нормальный бой, то я бы, наверное, согласился», — рассказал украинец в интервью YouTube-каналу The Glove Show.

На счету Сенченко 37 побед (в том числе 25 нокаутом) и два поражения в профессиональном боксе.