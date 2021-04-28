В Союзе MMA России потребовали публичных извинений в адрес российской шашистки

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.
«Целью провокации являлось психологическое давление на нашу шахматистку через демонстрацию неуважительного отношения к России. Такие способы борьбы к спорту не имеют отношения и должны решительно осуждаться спортивным сообществом в целом. Мне лично кажется этот поступок каким-то безумием. Требуем публичных извинений в адрес Тамары Тансыккужиной!» — цитирует Габдуллина пресс-служба организации.
Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.
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