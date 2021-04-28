Усман намекнул на бой с блогером Джейком Полом. Тот отреагировал

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман намекнул, что желает провести поединок с блогером Джейком Полом, у которого недавно случился конфликт с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.
«Если все претенденты так и не смогут показать что-то в бою со мной, тогда я выступлю против одного из этих ребят, считающих, что они умеют боксировать, и выбью из него всё дерьмо. Ди Си, успокойся и позволь мне позаботиться об этом за тебя», — сказал Усман в интервью TMZ, комментируя конфликт с Кормье с Полом.
“Вызов принят. Если твой босс Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») позволит тебе боксировать со мной и заработать больше, чем ты когда-либо получал, дай мне знать, и мы сделаем это. Я обещаю, это будет твой самый большой гонорар”, — написал Джейк Пол в своём «твиттере».
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