Боб Арум рассказал, при каком условии Усику дадут бой с Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика ожидает бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа, если у того сорвётся поединок с обладателем пояса WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Может быть, мы вдохнём немного жизни в Уайлдера, и Фьюри будет сражаться с Деонтеем, а Джошуа будет сражаться с Усиком», — приводит слова Арума BoxingScene.

Предполагается, что Усик получит бой с британцем Джо Джойсом, если не будет препятствовать организации объединительного боя с участием Фьюри и Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.