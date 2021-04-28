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Боб Арум рассказал, при каком условии Усику дадут бой с Джошуа

Боб Арум рассказал, при каком условии Усику дадут бой с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика ожидает бой с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа, если у того сорвётся поединок с обладателем пояса WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Может быть, мы вдохнём немного жизни в Уайлдера, и Фьюри будет сражаться с Деонтеем, а Джошуа будет сражаться с Усиком», — приводит слова Арума BoxingScene.

Предполагается, что Усик получит бой с британцем Джо Джойсом, если не будет препятствовать организации объединительного боя с участием Фьюри и Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.

Джойс — Усику: ты каждый день проверяешь свой вес. Но это тебе не поможет
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