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Майк Тайсон объявил, что проведёт реванш с Ленноксом Льюисом. Им 54 и 55 лет

Майк Тайсон объявил, что проведёт реванш с Ленноксом Льюисом. Им 54 и 55 лет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон объявил, что проведёт матч-реванш с другим бывшим абсолютным чемпионом Ленноксом Льюисом. По словам 54-летнего Тайсона, бой с 55-летним Льюисом состоится в сентябре.

«Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре», — приводит слова Тайсона TMZ.

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году американский боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом. Судьи зафиксировали ничью.

На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.

58-летний Холифилд впервые за 10 лет выйдет на ринг и сразится с победителем Тайсона
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