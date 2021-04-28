Вайдман, сломавший ногу во время боя с Холлом, выложил рентгеновские снимки

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман опубликовал рентгеновские снимки своей ноги. Во время поединка с Юрайем Холлом на турнире UFC 261 Вайдман сломал ногу. Уже на 17-й секунде боя он нанёс удар ногой и угодил сопернику в кость. Пострадавшего бойца унесли из октагона на носилках.

Холл одержал победу техническим нокаутом, так и не выбросив ни одного удара. Позднее Вайдман перенёс операцию.

Судя по рентгеновским снимкам, на которых представлена кость до операции и после, бойцу установили два штифта.

Отметим, что это был реванш бойцов. В сентябре 2010-го победа досталась Вайдману. Напомним, в 2013 году Вайдман завоевал чемпионский пояс промоушена в среднем весе.

«Несколько рентгеновских снимков до и после операции», — написал спортсмен в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Вайдмана.