Яир Родригес: не терпится подраться с Магомедшариповым из-за всех его глупых разговоров

Мексиканский боец ММА Яир Родригес поделился мнением о возможном поединке с россиянином Забитом Магомедшариповым. Российский боец был исключен из рейтинга полулегковесов UFC. Тем не менее, Родригес подчеркнул, что ему всё равно хочется встретиться с Забитом в октагоне.
«Магомедшарипов нёс много всякой ерунды. Он говорил, что я симулировал травму и избегал встречи с ним. Но это неправда. Мы здесь находимся для того, чтобы драться со всеми соперниками. Я уверен, что мы с ним однажды встретимся.
Этот бой должен состояться. Мне не терпится подраться с ним из-за всех его глупых разговоров. Этот момент наступит обязательно», — цитирует Родригеса MiddleEasy.
В 2020 году поединок Магомедошарипова и Родригеса срывался три раза. Последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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