«Любите своё тело». Девушка-боец ММА Хансен показала фото в леопардовом купальнике

Девушка-боец ММА Кей Хансен опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фото в леопардовом купальнике. Хансен призналась, что долго стеснялась публиковать такие фото из-за недовольства своим телом.
«Когда я росла мне не нравились фотографии моего тела. Не поймите меня неправильно, я — человек, который уверен в себе. Но я из-за общественных норм начала сводить себя с ума, была безумна недовольна некоторыми частями тела. У меня начали происходить сбои в питании, сумасшедшие тренировочные сессии, началась депрессия.
Но недавно мне пришлось из-за проблем со здоровьем пойти на некоторые перемены. Сейчас я нахожусь на пути к тому, чтобы находиться в лучшем состоянии здоровья, чем когда-либо в жизни. Я думаю, что мой главный урок заключается в следующем. Я осознала, что моё тело гораздо важнее, чем то, как оно выглядит. Это тело приводит меня на тренировки, это тело довело меня до UFC и позволило получить карьеру.
Я рассказываю об этом, так как многие девушки/женщины прошли через то же самое. И это ужасно. Кушайте, отдыхайте и любите своё тело. Я понимаю, что этот разговор может казаться слишком заносчивым, но всё этак, это важно», — написала Хансен в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Кей.
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