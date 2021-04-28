«Ждал этого момента». Нганну показал, как его встречали с поясом UFC в Камеруне

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну опубликовал новую запись в своём «твиттере». Боец ММА показал фотографии, сделанные в Камеруне, куда он приехал вместе с поясом UFC. Он проехал по улицам в составе кортежа. Нового чемпиона UFC встречали тысячи человек.

«Я долго ждал этот момент. Даже сложно отразить мои чувства в словах. Пояс вернулся домой, где он и должен быть», — написал Нганну.

Запись можно посмотреть в «твиттере» чемпиона UFC.

Нганну стал чемпионом промоушена в минувшем месяце, когда нокаутировал Стипе Миочича и забрал у него пояс. Позднее президент лиги Дана Уайт рассказал, что следующий бой, вероятнее всего, Нганну проведёт с Дерриком Льюисом. Напомним, Нганну и Льюис уже бились в 2018 году. Тогда Деррик победил Нганну единогласным решением.

Ранее экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил желание встретиться с Нганну, но, по словам организаторов, эта встреча, скорее всего, состоится ещё не скоро.