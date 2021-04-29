Валентина Шевченко изъявила готовность сразиться с Чжан Вейли

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова провести поединок с китаянкой Чжан Вейли, если та решит подняться в её весовую категорию. В минувшие выходные Шевченко защитила титул в противостоянии с Джессикой Андраде, Чжан Вейли потеряла пояс в женском минимальном весе, проиграв Роуз Намаюнас.

«Кто ей помешает, если она захочет подняться в наилегчайший вес? Никто её не остановит. Это будет её решением. Так же было и с Джессикой Андраде.

Впрочем, Чжан Вейли должна провести здесь бой, чтобы доказать, что она готова драться за титул. Но я открыта для этого поединка.

Думаю, Чжан Вейли проведёт реванш с Роуз Намаюнас, так что этот бой будет для неё следующим шагом. А потом её команда, возможно, подумает о переходе в наилегчайший вес», — приводит слова Шевченко Low Kick MMA.

