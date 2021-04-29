Шлеменко отреагировал на слова Тактарова о Моргенштерне и пригласил его на разговор

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова ветерана MMA Олега Тактарова. Ранее Тактаров, комментируя критику Шлеменко в адрес рэпера Моргенштерна, высказал мнение, что эффект получается обратным, поскольку боец таким образом создаёт музыканту лишнюю рекламу.

«Мы Моргенштерна ни в коем случае не пиарили. Мы просто как общественность указали, что это неправильно. Сейчас тот же Тактаров вряд ли разместит своё лицо на банке с пивом – он задумается. Ему эта ситуация до сих пор не даёт покоя, а он тут пытается перевернуть, что это я, оказывается, что-то прорекламировал, кого-то пиарю. Слушать его глупости я устал. Это просто смешно.

Я, кстати, хотел с ним пообщаться, и я могу сказать ему: Олег Николаевич, мы можем с вами провести совместный эфир, где мы поговорим, пообщаемся, где вы приведёте свои доводы, я вам приведу свои. Ещё раз повторю: для меня это неприемлемо, и я пытаюсь тем людям, которые рядом со мной, это донести», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».