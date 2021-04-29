«Пародист Масвидаль — олицетворение кармы!» Парадоксальные открытия Давида Багдасаряна

Вышел в свет очередной подкаст раздела Бокс/ММА «Чемпионата». Давид Багдасарян и Олег Володин обсудили самые значимые события последних двух недель. В первую очередь, конечно, UFC 261. Наш эксперт и ведущий подкаста Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) отметил одну крайне любопытную деталь.

«На протяжении 16 лет никто не мог нокаутировать Масвидаля. Со StrikeForce никому он не поддавался. Поэтому так вырубить его, наглухо… И любопытно, что Хорхе, улетая таким бананчиком, насколько же был похож на себя, парадирующего «умирающего» Бена Аскрена. Насколько же похожий эпизод. И если искать карму, то вот здесь она, эта карма», — делится мнением в эфире Давид.

Почти полтора часа любопытных и иногда парадоксальных рассуждений о мире ММА от российских голосов UFC – в «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

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