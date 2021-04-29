Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Пародист Масвидаль — олицетворение кармы!» Парадоксальные открытия Давида Багдасаряна

«Пародист Масвидаль — олицетворение кармы!» Парадоксальные открытия Давида Багдасаряна
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Вышел в свет очередной подкаст раздела Бокс/ММА «Чемпионата». Давид Багдасарян и Олег Володин обсудили самые значимые события последних двух недель. В первую очередь, конечно, UFC 261. Наш эксперт и ведущий подкаста Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) отметил одну крайне любопытную деталь.

«На протяжении 16 лет никто не мог нокаутировать Масвидаля. Со StrikeForce никому он не поддавался. Поэтому так вырубить его, наглухо… И любопытно, что Хорхе, улетая таким бананчиком, насколько же был похож на себя, парадирующего «умирающего» Бена Аскрена. Насколько же похожий эпизод. И если искать карму, то вот здесь она, эта карма», — делится мнением в эфире Давид.

Почти полтора часа любопытных и иногда парадоксальных рассуждений о мире ММА от российских голосов UFC – в «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

Как найти нас в социальных сетях:

Давид Багдасарян в «Инстаграме»;
Проект Давида на Youtube;
Олег Володин в «Инстаграме»;

Слушайте на удобных платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «СберЗвук»

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021