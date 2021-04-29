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Фьюри вызвал на бой Нганну. Тот отреагировал

Фьюри вызвал на бой Нганну. Тот отреагировал
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри бросил вызов обладателю пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Это для Фрэнсиса Нганну и других парней из UFC. Если хочешь урвать немного от денег Цыганского Короля — ты знаешь, где их найти. Хочешь прочувствовать мощь Цыганского короля? Я обеспечу это. В любое время, в любом месте, где угодно, семь дней в неделю, дважды в воскресенье, ты, большой уродливый мешок», — сказал Фьюри в видео, выложенном в его «твиттер».

«Сначала я разберусь с Джоном Джонсом, а затем приду за Тайсоном Фьюри», — написал Нганну в своём «твиттере».

Ранее о желании подраться с Нганну объявил другой британский тяжеловес Диллиан Уайт.

Диллиан Уайт объявил о желании подраться с Нганну
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