Сенченко дал прогноз на бой Беринчик — Лобов

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко рассказал об ожиданиях от боя на голых кулаках с участием бывшего бойца UFC Артёма Лобова и серебряного призёра Олимпийских игр украинца Дениса Беринчика. Поединок состоится 19 июня.
«Хоть Денис и не выступал ранее в кулачных боях, считаю, что у него много шансов. У него хорошая работа ног, а в кулачных боях ноги очень важны. Нужно быть очень чувствительным на ногах, раскачивать соперника.
Денис — боец высокого уровня как в любительском, так и в профи-боксе. Наверное, я даже склоняюсь к победе Беринчика над Лобовым», — рассказал Сенченко в интервью YouTube-каналу The Glove Show.
Беринчик бросил вызов Лобову 21 марта, сразу после победы над чилийцем Хосе Санчесом в титульном бою WBO International в лёгком весе.
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
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