Порье оценил пожертвование Макгрегора в фонд из его родного города

Бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал то, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana. Организация находится в родном городе Порье в штате Луизиана.

«Я вижу, как многие пытаются притянуть сюда негатив и говорят, что это было пощёчиной с его стороны и всё такое. Конор не пожертвовал деньги в мой фонд, но это не мои деньги. Это деньги людей. Он дал мне не пощёчину, а «пять», потому что общество от его поступка выиграло», — цитирует Порье MMAJunkie.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.