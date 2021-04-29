Порье оценил пожертвование Макгрегора в фонд из его родного города

Бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал то, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana. Организация находится в родном городе Порье в штате Луизиана.
«Я вижу, как многие пытаются притянуть сюда негатив и говорят, что это было пощёчиной с его стороны и всё такое. Конор не пожертвовал деньги в мой фонд, но это не мои деньги. Это деньги людей. Он дал мне не пощёчину, а «пять», потому что общество от его поступка выиграло», — цитирует Порье MMAJunkie.
Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.
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