Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Порье оценил пожертвование Макгрегора в фонд из его родного города

Порье оценил пожертвование Макгрегора в фонд из его родного города
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал то, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал $ 500 тыс. в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana. Организация находится в родном городе Порье в штате Луизиана.

«Я вижу, как многие пытаются притянуть сюда негатив и говорят, что это было пощёчиной с его стороны и всё такое. Конор не пожертвовал деньги в мой фонд, но это не мои деньги. Это деньги людей. Он дал мне не пощёчину, а «пять», потому что общество от его поступка выиграло», — цитирует Порье MMAJunkie.

Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.

Макгрегор отказался от боя с Порье в полусреднем весе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021