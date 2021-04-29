Немков провёл поединок по «интерактивному ММА» с боксёром Келешем. Яркие фото тренировки
29 апреля в Москве в Гостином дворе чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в рамках открытой тренировки провел выставочный поединок по «интерактивному ММА» с боксёром Владимиром Келешем, завоевавшим в апреле региональный титул чемпиона WBC в первом тяжёлом весе. Первый поединок бойца ММА и боксёра по «интерактивному ММА» пройдёт на площадке Союза ММА России на Sport Live Forum.
Лучшие кадры с открытой тренировки Вадима Немкова — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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